AA 03.04.2026 10:21

ABD ordusunda kriz çıktı: Generaller görevden alınıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" bildirmesinin ardından, iki ABD Kara Kuvvetleri generalinin de görevden alındığı ileri sürüldü.

The Washington Post'un haberine göre, ismi verilmeyen Savunma Bakanlığı yetkilileri, Randy George'un yanı sıra, iki generalin de görevden alındığını öne sürdü.

Yetkililer, bu kişilerin Ekim 2025'te Kara Kuvvetleri Eğitim ve Dönüşüm Komutanlığının başına geçen General David Hodne ve Kara Kuvvetleri Manevi Destek Komutanlığı Başkanı Tümgeneral William Green Jr olduğunu belirtti.

Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'un da görevden alınması bekleniyor

Öte yandan, The Atlantic dergisine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un görevde kalıp kalmamasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü, bir Pentagon yetkilisi ise Driscoll'un yakın zamanda görevden ayrılmasının beklendiğini öne sürdü.

ABD basınına yansıyan iddialara göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, George ve Driscoll ile başta dört subayın tuğgeneralliğe terfisi meselesi olmak üzere bazı konularda anlaşmazlıklar yaşadı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un görevinden ayrılacağı bilgisini paylaşmıştı.

Parnell'in açıklamasında, "General Randy George, Ordu'nun 41. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yürüttüğü görevinden derhal emekliye ayrılacaktır." ifadelerine yer vermişti.

Pentagon'dan gelen resmi açıklamanın öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'tan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti.

