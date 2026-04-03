AA 03.04.2026 09:55

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava ve kara saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki yerleşimleri hedef aldı.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarını sürdürdü

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde Kefra ve Sarbin beldeleri arasında bir evi bombaladı.

Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Kurumu merkezine yakın olan evin hedef alınması nedeniyle bir ambulans yandı.

İsrail ordusu gece saatlerinde Bint Cubeyl, Hanin ve Kunin beldelerine de hava saldırısı düzenledi, Beraşit beldesi de hava saldırıları ile topçu atışlarına maruz kaldı.

Sur kentinin Ayta eş-Şaab beldesinde İsrail ordusu evleri havaya uçurdu. Patlama sesleri Sur kentinden duyuldu.

İsrail savaş uçakları Sırifa beldesine de saldırı düzenledi.

Hizbullah'ın İsrail askerlerini patlayıcıyla hedef aldığını duyurduğu Sur'a bağlı Beyyada beldesinde İsrail ordusuna ait bir helikopter beldenin sahil kesimini otomatik silahlar ve roketlerle hedef aldı.

Hizbullah, İsrail ordusunun hedeflerine 11 saldırı düzenlediklerini duyurdu

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna karşı Lübnan'ın güneyini ve İsrail'in kuzeyini hedef alan saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Beyyada beldesinde İsrail askerlerine patlayıcı düzenekle pusu kurulduğu, saldırının ardından bölgeye İsrail helikopterinin geldiği ve helikopterin de topçu atışıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Malikiye, Dishon, Yuval, Ma'ale Adumim, Kiryat Şimona ve Metula yerleşimlerine roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Gece saatlerinden bu yana İsrail ordusu hedeflerine 11 saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1345 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 935 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
