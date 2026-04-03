Dünya
AA 03.04.2026 10:19

İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni saldırı tehdidi yayımladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki 7 mahalle için saldırı tehdidini yineledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye bölgesinde bulunan Hureyk, Gubeyri, Leylek, Hades, Burc el-Baracine, Tahvidet el-Gadir ve Eş-Şiyeh mahallelerine yeni saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.

Adraee, "Hizbullah'a ait altyapılara yönelik saldırıların sürdüğünü" belirterek söz konusu mahallelerde kalanların evlerini terk etmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusunun Dahiye'nin terk edilmesi yönündeki tehditleri ve saldırıları nedeniyle çok sayıda kişi yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1345 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 935 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

İran: BAE'de Amerikalı savaş pilotlarının ve mühendislerin toplandığı nokta balistik füzelerle vuruldu
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
