Bilal Erdoğan: Türkiye, tersine beyin göçünde çekim merkezi

Londra iki önemli buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın "Diaspora 2.0" ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nin "Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları" programları düzenlendi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Diaspora 2.0 programındaki konuşmasında Türkiye’nin tersine beyin göçünde çekim merkezi olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'nın bir yandan potansiyeli artıyor, bir yandan ters beyın göçünün gerçekleştiği sektörler, alanlar yaşamaya da başlıyoruz doğrusu. Öbür taraftan Batıda yaşayan Müslümanların da özellikle kalifiye olan ve buralardaki azınlık, düşmanlığından karşılığından rahatsız olduğu bir arayışa giren insanlar için de bir destinasyon olmaya başladı."

"Medeniyet nöbetini yeniden dünyanın Müslümanları devralabilir"

Bilal Erdoğan, "Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları" programında da “medeniyet nöbeti” vurgusu yaptı.

"Bir taraftan Batının da kötüye bir gidişatı olduğunu görüyoruz. Yani dünyanın iki mılyarlık Müslümanları kendine çeki düzen verdiği takdirde en iyi olabileceğini değerlendirerek dünyanın bütün bu fikri, bilimsel birikimini alıp onun ötesıne ben nasıl geçerim diye bu yola baş koyduğu zaman bu medeniyet nöbetini yeniden dünyanın Müslümanları devralabilir."

Programlara Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil de katıldı.

