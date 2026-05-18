ABD-İran arasında "zaman daralıyor" gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. İran’ın müzakere masasına oturması için kısıtlı bir süresi kaldığını ima eden Trump, "Zaman daralıyor, ellerini çabuk tutsalar iyi olur. Aksi takdirde geriye hiçbir şey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, 7 Nisan’da sağlanan ateşkesin yaşama şansının "yüzde 1" olduğunu savunarak, güvenlik ekibiyle askeri seçenekleri değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

"Fırtına öncesi sessizlik"

Trump’ın hafta sonu yaptığı "fırtına öncesi sessizlik" nitelendirmesi, Washington kulislerinde İran’a yönelik yeni bir operasyonun habercisi olarak yorumlandı. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran konusunu detaylıca ele aldı. Washington’un müzakereler için Tahran’ın önüne 5 ana şart koyduğu, bunlar arasında nükleer zenginleştirmenin tamamen durdurulması ve Hürmüz Boğazı’nın şartsız olarak ticarete açılmasının yer aldığı iddia ediliyor.

Tahran teyakkuzda: Savunma eğitimi başladı

ABD’den gelen tehditler sonrası İran’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Olası bir saldırı ihtimaline karşı sivil halka savunma eğitimleri verilirken, İranlı yetkililer de peş peşe sert açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in bölgeyi parçalamayı hedeflediğini belirterek, "Ülkemizin zenginliklerini yağmalamak istiyorlar. Bölge ülkeleri bu zorbalığa karşı iş birliği yapmalıdır." dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise bölgede ABD hükmünün sona erdiğini savunarak, "Burası artık Batı Asya’nın yükseliş yeri olacak." ifadesini kullandı.

"Diplomasiye varız, savaştan korkmuyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araksi, ülkesinin önceliğinin diplomasi olduğunu ancak herhangi bir saldırıya misliyle karşılık vereceklerini vurguladı. Araksi, "ABD’nin tehditlerinden korkmuyoruz. Eğer diplomatik yollarla mesele halledilecekse biz varız, ancak illa savaş diyorlarsa biz buna da hazırız." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Devrim Muhafızları Ordusu’nun olası saldırılara karşı hazırlıklarını tamamladığı bildirilirken, İran lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir’den bölge ülkelerine uyarı geldi. Muhbir, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’e işaret ederek, "Düşmanla iş birliği yapanlara gerekli cevap verilecektir." dedi.

Pakistan devrede

Bölgede tansiyonun düşürülmesi amacıyla diplomatik girişimler de sürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı’nın arabuluculuk çalışmaları kapsamında Tahran’a giderek İranlı yetkililerle bir araya geldiği öğrenildi.

Dünya kamuoyu, Trump’ın güvenlik ekibiyle yapacağı toplantıdan çıkacak karara ve Hürmüz Boğazı odağındaki bu gerilimin bir sıcak çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine kilitlenmiş durumda.