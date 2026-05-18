Bilim Teknoloji
BBC 18.05.2026 10:02

Hazır cevap çağı: Yapay zeka bağımlılığı insan zekasını geriletebilir mi?

Greenwich Kraliyet Gözlemevi, sorulara ve karmaşık problemlere anında yanıt veren yapay zeka araçlarının, insanı sorgulama ve değerlendirme alışkanlıklarından uzaklaştırarak tembelleştirdiği uyarısında bulundu.

İngiltere'nin en köklü bilim kurumlarından biri olan Greenwich Kraliyet Gözlemevi, yapay zekanın hızla yaygınlaşan kullanımına ilişkin dikkat çekici bir risk senaryosunu gündeme taşıdı.

Kurumu bünyesinde barındıran müze grubunun direktörü Paddy Rodgers, teknolojik araçların sunduğu hazır yanıtlara tamamen bağımlı hale gelmenin insan zekasını ve inovasyon yeteneğini köreltebileceğini belirtti.

Rodgers, bilginin ve uzmanlığın temelinde yatan sorgulama, araştırma ve sonuçları değerlendirme alışkanlıklarının, yapay zekanın her soruya saniyeler içinde cevap ürettiği bu yeni düzende kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Makinelerin yapmayacağı "gereksiz" keşifler insanlığı ileri taşıdı

Gökbilim tarihinden örnekler veren uzmanlar, geçmişteki bilim insanlarının gökyüzüne dair muazzam büyüklükte veri toplarken aslında o dönem için tamamen "gereksiz" görülebilecek detaylarla da uğraştıklarını ifade ediyor.

Bir yapay zeka algoritmasının veya makinenin asla yapmayacağı bu fazladan araştırmalar, kaydedildikten 150 yıl sonra bile dünyadaki deniz seyrüsefer sistemlerini doğrulamak için kritik bir kaynak haline gelebildi.

Yapay zekanın sunduğu filtrelenmiş ve hızlı sonuçların aksine, insanın kendi merakının peşinden giderken karşılaştığı beklenmedik bilgiler ve tesadüfi bulgular, tarihteki en büyük kırılma noktalarını oluşturdu.

Kolaycılık, bilgi kaynağıyla arayı açıyor

Yapay zekanın bilim dünyasındaki potansiyeli ve protein yapılarını çözerek Nobel Ödülü kazandıran AlphaFold2 gibi başarıları yadsınmıyor. Eğitimciler de yapay zekanın fikirleri test etmek veya ortak çözümler üretmek için bir iş birlikçi olarak kullanılmasını destekliyor. Ancak düşünme sürecini tamamen teknolojiye devretmek, bu araçların sınırlarını tehlikeli bir noktaya taşıyor.

Dijital kaynaklarda kullanıcılar temel kaynağa inip doğruluğu kontrol edebilirken, arama motorlarının ve sosyal medya platformlarının tepe noktasına yerleşen yapay zeka özetleri insanları doğrulanabilir ve kontrol edilebilir bilgi kaynaklarından giderek daha fazla uzaklaştırıyor.

