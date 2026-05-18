Mayısta 4 metreyi bulan karla zorlu mücadele

Van'ın zorlu coğrafyasında kışın ve çığ tehlikesinin en yoğun yaşandığı Bahçesaray yolunda, Karayolları ekipleri adeta zamanla yarışıyor.

"Turuncu Kaplanlar" olarak bilinen karla mücadele ekipleri, yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığına karşı amansız bir mücadele başlatmış durumda.

Özellikle 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan yoğun kar birikintileri, ekiplerin işini daha da zorlaştırıyor. Kar savurma araçları, kepçeler ve greyderlerle yürütülen çalışmalarda zaman zaman tipi ve sis de çalışmaları güçleştiriyor.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin arasında ilerleyen ekipler, hem yolu genişletiyor hem de muhtemel çığ riskine karşı kontrollü çalışma yürütüyor.