Az Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
Space 15.05.2026 22:28

Mars'taki Perseverance keşif aracından yeni özçekim

NASA'nın Mars'taki gözü kulağı olan Perseverance keşif aracı, antik Jezero Krateri'nin sınırlarında bir özçekim gerçekleştirdi. Gezegenin milyarlarca yıllık geçmişine ışık tutan en yaşlı kayaçların arasında çekilen bu kare, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Mars'taki Perseverance keşif aracından yeni özçekim

NASA tarafından paylaşılan çarpıcı fotoğrafta, Perseverance "Lac de Charmes" adı verilen engebeli bölgede, arkasında uçsuz bucaksız kayalıklar ve rüzgarın şekillendirdiği kızıl topraklarla poz veriyor.

Keşif aracının robotik kolundaki özel bir kamerayla çektiği 61 farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle elde edilen bu portre, aracın adeta doğrudan kameraya bakıyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

Fotoğrafın arka planındaki keskin sırtlar ve antik lav akıntılarının kalıntıları, milyarlarca yıl önce bölgede suyun aktığı döneme ait jeolojik ipuçlarını barındırıyor.

Şubat 2021'den bu yana Mars'ta mikroorganizma düzeyinde antik yaşam izleri arayan Perseverance, bu son yolculuğuyla kraterin en derin ve bilimsel açıdan en değerli sınırlarına ulaşmış oldu.

Bilim insanları, keşif aracının hemen yanında taze bir sondaj deliğiyle birlikte poz verdiği bu bölgedeki yaşlı kayaçların, Mars'ın erken kabuk oluşumu ve iklim geçmişi hakkında kritik veriler sağlayacağına inanıyor.

Topladığı kaya örneklerini gelecekte Dünya'ya gönderilmek üzere depolayan robotik kaşif, hem sanatsal hem de bilimsel değeri yüksek bu fotoğraflarla Kızıl Gezegen'in gizemlerini çözmeye devam ediyor.

ETİKETLER
Mars Uzay Çalışmaları Keşif Bilimsel Araştırma Uzay
Sıradaki Haber
Denizlerdeki kabus sona erecek: Çözülebilir ağ için geri sayım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
ABD’de benzin istasyonları hacklendi: Saldırının arkasındaki el İran mı?
22:54
ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı
22:51
AP: ABD, Polonya ve Almanya'ya yapılacak askeri konuşlandırmalarını iptal etti
22:40
Tokat'ta iki minibüs çarpıştı: 11 yaralı
21:50
Konya merkezli tarihi eser operasyonu: 10 tutuklama
22:04
Katil İsrail ateşkese rağmen yine Gazze'ye saldırdı: En az 7 Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'da kültür gezisine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'da kültür gezisine katıldı
FOTO FOKUS
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ