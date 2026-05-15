Az Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2026 21:33

Katil İsrail ateşkese rağmen yine Gazze'ye saldırdı: En az 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail ateşkese rağmen yine Gazze'ye saldırdı: En az 7 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze kentini hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi.

Saldırılarda Gazze kentindeki er-Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesi ve bir aracın hedef alındığı aktarılan haberde, söz konusu olayda en az 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ı hedef aldığını iddia etmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail: Gazze'de Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden biri hedef alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:50
Konya merkezli tarihi eser operasyonu: 10 tutuklama
21:14
İsrail: Gazze'de Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden biri hedef alındı
21:00
Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
20:24
İngiltere'de bir öğrenci menenjit nedeniyle hayatını kaybetti
20:11
Türkiye Yemen'deki esir takası anlaşmasından memnun
19:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lamine Yamal ve arkadaşlarını tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'da kültür gezisine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'da kültür gezisine katıldı
FOTO FOKUS
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ