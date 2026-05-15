Konya merkezli tarihi eser operasyonu: 10 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket ile 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler aracılığıyla Türkiye'deki şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 204 milyon lira gönderildiği tespit edildi.

Şüphelilerin elde ettikleri paranın bir kısmını, yurt içinde daha önceden tarihi eser kaçakçılığından kaydı bulunanlara dağıttıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 31 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu anlaşıldı. Türkiye'de bulunan 27 kişinin yakalanması için Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 27 şüpheliden 11'i, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 10'u ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından, uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, Bakanlıkça yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin her birinin, kültür varlıklarının ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının taşıdığı güçlü anlamı ortaya koyduğunu vurguladı.

Ersoy, "Ancak bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonun, ülke açısından son derece kıymetli olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Operasyonda, 500'den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Bu ülkeye ait olanın bu topraklarda kalmasını mümkün kılan vizyoner yaklaşım ve başarılı operasyon için İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum."

"Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin hafızasını taşıyan kültür varlıklarımızın korunması, yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda tarihimize, kimliğimize ve milletimizin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesidir. İçişleri Bakanlığı olarak, kaçakçılığın her türüyle olduğu gibi kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemizi de kararlılıkla sürdürecek, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı destek ve nezaketleri dolayısıyla Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyor, operasyonu başarıyla gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı bir kez daha tebrik ediyorum."