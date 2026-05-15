Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün davasında karar çıktı. Akgün'e kıyafeti üzerinden hakaret eden İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz, hapis cezası aldı.

Kararı açıklayan mahkeme Korkmaz'a, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan 11 ay 7 gün, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmayıp cezayı ertelemedi.

Duruşmanın ardından Akgün'ün avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, gazetecilere yaptığı açıklamada, hakaretin, yalnızca belediye başkanının şahsına yönelik olmadığını söyledi.

Hakaretin, dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen kadınlara yönelik olduğunu kaydeden Gücüyener, "Kendisi yükseköğrenim mezunu. Öncesinde toplumsal pek çok misyon edinmiş, kadın kooperatifleri kurmuş bir insan. Görevini her zaman için inancına göre giyinerek yapan bir insan." dedi.

Akgün'ün giyiminden dolayı hiçbir hakareti hak etmediğini dile getiren Gücüyener, şunları kaydetti:

"Bugün kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme, sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu. Mahkeme 11 aylık bir cezaya, indirimle beraber 7 aylık bir cezaya hükmetti. Karara itiraz edeceğiz."