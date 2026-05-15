Az Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.05.2026 20:09

Türkiye Yemen'deki esir takası anlaşmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de hükümet ile Husiler arasında tutukluların serbest bırakılması konusunda varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Türkiye Yemen'deki esir takası anlaşmasından memnun

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de hükümet ile Husiler arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tutukluların serbest bırakılması konusunda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm tarafların sürece sundukları katkıları takdirle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakatın, Yemen’deki ihtilafa kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması yönündeki gayretlere ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Yemen’in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı barışın teminine yönelik çabalara olan desteğini sürdürecektir."

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı yardımcısı Yahya Muhammed Kezman, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Amman'da Husiler ile "tarihin en büyük esir takası anlaşmasının imzalandığını" belirtmişti.

Anlaşmanın her iki taraftan toplam 1728 kişinin serbest bırakılmasını kapsadığını belirten Kezman, bu kişiler arasında Husilerin uzun yıllar hapishanede tuttuğu asker ve güvenlik güçlerinin yanı sıra bazı siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğunu kaydetmişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Yemen Ürdün
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lamine Yamal ve arkadaşlarını tebrik ediyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:24
İngiltere'de bir öğrenci menenjit nedeniyle hayatını kaybetti
19:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lamine Yamal ve arkadaşlarını tebrik ediyorum
19:24
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakaret eden sanığa hapis cezası
19:11
İran Savaşı, BRICS ülkelerini nasıl etkiliyor?
18:59
BAE, İran'ın Abu Dabi yönetiminin "savaşta aktif rol aldığı" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:52
Katil İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'da kültür gezisine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'da kültür gezisine katıldı
FOTO FOKUS
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ