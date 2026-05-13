Sciencealert 13.05.2026 17:44

İnsanların yüzde 99'unun kanında "sonsuz kimyasallar" var

ABD’de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, çevre ve gıda yoluyla vücuda giren "sonsuz kimyasalların" test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu.

Doğada parçalanmaya karşı dirençli oldukları için "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılan PFAS maddeleri üzerine yürütülen yeni bir çalışma, bu kimyasalların insan vücuduna ne denli yaygın nüfuz ettiğini gözler önüne serdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 binden fazla kan örneği üzerinde yapılan analizlerde, numunelerin yüzde 98,8’inde bu tehlikeli maddelere rastlandı.

Toksikologlar, sanayide su, ısı ve yağ direnci sağlamak için kullanılan bu maddelerin artık sadece çevrede değil, doğrudan biyolojik sistemlerimizin bir parçası haline geldiği konusunda uyarıyor.

Kanımızda hangi tür kimsayallar var? 

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, insanların bu kimyasallara tek bir tür olarak değil, aynı anda birden fazla çeşidiyle maruz kalması oldu. Test edilen örneklerin sadece binde ikisinde tek bir kimyasal türü görülürken, büyük çoğunlukta beş veya daha fazla PFAS türünün bir arada bulunduğu tespit edildi.

Özellikle tekstil ve mobilya üretiminde tercih edilen belirli bir kimyasal türünün, incelenen kan örneklerinin neredeyse tamamında mevcut olması dikkat çekti.

Bilim insanları, bu kimyasalların vücutta birleşerek nasıl bir etkileşime girdiğinin henüz tam olarak çözülemediğini ancak bu karmaşık kokteylin sağlık üzerindeki riskleri artırabileceğini belirtiyor.

PFAS maddelerinin geçmişte yapılan çalışmalarda erken hücresel yaşlanma, beyin fonksiyonlarındaki değişimler ve bazı kanser türleri ile ilişkilendirilmesi, mevcut tablonun ciddiyetini daha da artırıyor.

Her ne kadar hükümetler ve denetleyici kurumlar bu maddelerin kullanımına kısıtlamalar getirmeye başlasa da, kimyasalların doğada ve vücutta yok olmaması kalıcı bir kirlilik sorunu yaratıyor.

Uzmanlar, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bu maddelerin çevreye ve insana verdiği zararı geri çevirmenin oldukça zorlu bir süreç olacağını vurguluyor.

Eski yerleşim yerlerinin yeniden sular altında kaldığı Bahçelik Barajı'nda doluluk yüzde 92'ye ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
