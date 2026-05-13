Katil İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği İHA saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail İHA'larının Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı Maaliyye, Şaitiyye ve Nakura beldelerinde 3 araca düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamada ise Beyrut-Sayda hattında yer alan Berce, el-Ciye ve es-Sadiyat bölgeleri ile Sayda kent merkezinde toplam 4 aracı hedef alan İHA saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Böylece İsrail'in öğle saatlerinde 7 aracı hedef aldığı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.