180 yıldır kayıp olan denizcilerin kimlikleri DNA ile belirlendi

İngiltere’den yeni bir deniz yolu bulmak için yola çıkan ancak gemileri buz kütlelerine saplanınca mürettebatıyla birlikte ortadan kaybolan Sir John Franklin’in trajik seferinde yeni bir perde aralandı.

Bilim insanları, bölgede bulunan kemik parçalarını modern teknolojiyle inceleyerek HMS Erebus ve HMS Terror gemilerinde görev yapan dört denizcinin ismini kesin olarak teşhis etti. Bu gelişme, yıllardır "isimsiz" olarak anılan kalıntıların kime ait olduğu bilmecesini çözdü.

Teşhis edilen denizciler arasında en çok dikkat çekeni Harry Peglar oldu. Peglar’ın naaşı bulunduğunda üzerinde başka bir rütbeye ait kıyafetler olduğu için kimliği hakkında uzun yıllar tartışmalar yaşanmıştı.

Ancak yapılan DNA testleri, bu kişinin Peglar olduğunu kanıtlayarak 166 yıllık bir yanılmayı düzeltti. Araştırmacılar, denizcinin muhtemelen disiplin suçları nedeniyle rütbesi düşürüldüğü için o kıyafeti giydiğini düşünüyor.

Bu çalışma sadece isimleri belirlemekle kalmadı; aynı zamanda hayatını kaybedenlerin insani hikayelerini de hatırlattı. Kimliği belirlenenler arasında 11 yaşında denizciliğe başlayan bir müzisyen ve henüz 17 yaşında hayallerinin peşinden giden genç bir çocuk da bulunuyor.

Uzmanlar, dünyadaki diğer akrabaların da DNA örneği vermesiyle, tarihin bu en gizemli deniz kazasındaki diğer kayıpların da tek tek bulunabileceğini belirtiyor.