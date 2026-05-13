AA 13.05.2026 18:40

Putin: Rusya, stratejik nükleer gücünü geliştirmeye devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye ve geliştirmeye, tüm modern ve gelecekteki füze savunma sistemlerini alt edebilecek füze sistemleri oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Putin, Moskova Termal Teknoloji Enstitüsünü ziyaret ederek, kuruluşun 80. yıl dönümü onuruna düzenlenen törende konuşma yaptı.

Enstitü çalışanlarının Rusya’nın savunmasını güçlendirmeye paha biçilmez katkı sağladığını vurgulayan Putin, enstitünün gelecek onlarca yıl için füze sistemleri okulu kurduğunu dile getirdi.

Bu kurumun, kara ve denizde konuşlandırılan, katı yakıtlı nükleer füze sistemlerinin önde gelen yerli geliştiricisi olduğuna dikkat çeken Putin, enstitü ve diğer savunma sanayi kurumlarının birlikte çalışmasıyla dünya çapında bilinen stratejik füze sistemlerinin yaratıldığını ve sahaya sürüldüğünü aktardı.

Topol-M, Yars ve Bulava-30 sistemlerinin Rusya'nın nükleer üçlüsünün temelini oluşturduğunu anlatan Putin, geliştirilen mobil balistik füze sistemlerinin görevde olduğunu ve Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” sırasında muharebede etkili bir şekilde kullanıldığını bildirdi.

Putin, “Elbette, stratejik nükleer kuvvetlerimizi modernize etmeye ve geliştirmeye, tüm modern ve gelecekteki füze savunma sistemlerini alt edebilecek, artırılmış savaş gücüne sahip füze sistemleri oluşturmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya dün kıtalararası balistik füze "Sarmat"ı test etmişti. Putin, Sarmat’ın dünyanın en güçlü füze sistemi olduğunu, 35 bin kilometreden fazla bir menzile sahip olarak, isabetlilik özelliklerini ikiye katladığını ifade etmişti.

Eski yerleşim yerlerinin yeniden sular altında kaldığı Bahçelik Barajı'nda doluluk yüzde 92'ye ulaştı
