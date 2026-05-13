Öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümünün ardından ailesine tehdit mesajları gönderdiği gerekçesiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı, hakim karşısına çıktı.
Davada sanığın Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’ye yönelik “gece vakti yağmaya teşebbüs” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Ayrıca Kazıcı hakkında aile bireylerine ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiği gerekçesiyle de hapis isteminde bulunuldu.
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Kazıcı'ya toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.