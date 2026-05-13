AK Parti'ye katılan Köksal Afyonkarahisar'da coşkuyla karşılandı

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldı.

Afyonkarahisar'a dönen Burcu Köksal için karşılama töreni düzenlendi. Köksal, törende hemşehrilerine seslendi.

Köksal, "Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu memleketin havasını solumuş, bu memleketin derdiyle dertlenmiş evladınız olarak dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Burcu Köksal, yeni dönem mesajı verdi. Çözüm bekleyen sorunları AK Parti çatısı altında hızlıca sonuçlandıracaklarını söyledi.

Köksal, "Şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim" açıklamasını yaptı.