Parçalı Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.05.2026 19:06

AK Parti'ye katılan Köksal Afyonkarahisar'da coşkuyla karşılandı

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, memleketinde coşkuyla karşılandı. Hemşehrilerine seslenen Köksal, "Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için AK Parti'de hizmete devam edeceğim" dedi.

AK Parti'ye katılan Köksal Afyonkarahisar'da coşkuyla karşılandı
[Fotograf: AA]

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldı.

Afyonkarahisar'a dönen Burcu Köksal için karşılama töreni düzenlendi. Köksal, törende hemşehrilerine seslendi.

AK Parti'ye katılan Köksal Afyonkarahisar'da coşkuyla karşılandı

Köksal, "Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu memleketin havasını solumuş, bu memleketin derdiyle dertlenmiş evladınız olarak dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Burcu Köksal, yeni dönem mesajı verdi. Çözüm bekleyen sorunları AK Parti çatısı altında hızlıca sonuçlandıracaklarını söyledi.

AK Parti'ye katılan Köksal Afyonkarahisar'da coşkuyla karşılandı

Köksal, "Şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
AK Parti Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya saldıran kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:41
Adana'da Fatih Terim Spor Müzesi yapılacak
19:38
IMO: Hürmüz Boğazı çevresinde mahsur kalan denizciler büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor
19:34
Öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası
19:31
Afetten etkilenen Samsun ve Şanlıurfa için 30 milyon lira kaynak aktarıldı
18:44
Putin: Rusya, stratejik nükleer gücünü geliştirmeye devam edecek
18:29
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu Belçikalı şirket temsilcileriyle paylaştı
Eski yerleşim yerlerinin yeniden sular altında kaldığı Bahçelik Barajı'nda doluluk yüzde 92'ye ulaştı
Eski yerleşim yerlerinin yeniden sular altında kaldığı Bahçelik Barajı'nda doluluk yüzde 92'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ