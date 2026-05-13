Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın: 1 ölü

Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 11 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 TOMA, 4 su tankeri ile müdahale ediliyor.

Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler, alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Mersin Valiliği, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.