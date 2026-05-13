AA 13.05.2026 15:43

Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın: 1 ölü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Valilik, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını açıkladı. Yangına 11 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 TOMA, 4 su tankeri ile müdahale ediliyor.

[Fotograf: AA]

Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 11 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 TOMA, 4 su tankeri ile müdahale ediliyor.

Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler, alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

 

Mersin Valiliği, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

