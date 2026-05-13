AA 13.05.2026 19:13

Afetten etkilenen Samsun ve Şanlıurfa için 30 milyon lira kaynak aktarıldı

Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinde etkilenenlerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira kaynak aktarıldı.

Afetten etkilenen Samsun ve Şanlıurfa için 30 milyon lira kaynak aktarıldı
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerinin, saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını, ilgili kurumlarla koordineli biçimde yürütmeye devam ettiğini bildiren Göktaş, şunları söyledi:

"Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her iki ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahadayız. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Desteği Samsun Şanlıurfa
