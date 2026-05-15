ABD’de benzin istasyonları hacklendi: Saldırının arkasındaki el İran mı?

Siber güvenlik uzmanları ve hükümet yetkilileri, korsanların depolardaki gerçek yakıt seviyesine müdahale edemediğini, yalnızca gösterge panellerindeki verileri değiştirebildiğini belirtti.

Saldırıların şu ana kadar fiziksel bir hasara ya da yakıt kesintisine yol açmadığı aktarıldı. Ancak uzmanlar, bu izleme sistemlerine tam erişim sağlanmasının teorik olarak olası bir yakıt sızıntısının fark edilmesini engelleyebileceğini ve bunun da ciddi bir güvenlik riski barındırdığını vurguluyor.

Güvenlik servisleri, geçmişteki siber saldırı alışkanlıkları nedeniyle baş şüpheli olarak İran’ı görse de dijital delil yetersizliğinden dolayı kesin bir suçlamada bulunmanın zor olduğunu ifade ediyor.

İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan askeri gerilimin ortasına denk gelen bu siber hamle, Washington’da siyasi açıdan da hassas bir döneme denk geldi.

Savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları Amerikan kamuoyunun tepkisini çekerken, altyapı sistemlerindeki bu açıklar ülkedeki kritik tesislerin güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

Saldırılar hız kazanıyor

İran bağlantılı hacker gruplarının son dönemde siber operasyonlarını hızlandırdığını belirten uzmanlar, bu grupların genellikle internet üzerinde korumasız bırakılan kolay hedeflere yöneldiğine dikkat çekiyor.

Yapay zeka desteğiyle etki alanlarını genişleten siber korsanların, dezenformasyon kampanyalarıyla da bu saldırıları desteklediği ifade ediliyor.