Açık 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2026 00:03

İtalya, Hürmüz Boğazı'nda olası misyon için mayın gemilerini bölgeye doğru yola çıkardı

İtalya'nın, ABD/İsrail-İran savaşında ateşkesin kesinleşip barışın sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulması muhtemel uluslararası bir misyonda hızlı şekilde göreve başlanabilmesi için donanmaya ait 2 mayın avlama gemisini bölgeye yakın konuşlandırmak üzere yola çıkardığı bildirildi.

İtalya, Hürmüz Boğazı'nda olası misyon için mayın gemilerini bölgeye doğru yola çıkardı

İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İtalyan donanması, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşta ateşkesin kesinleşmesi halinde Hürmüz Boğazı’nda mayın arama faaliyetleri icra edebilecek mayın avlama gemilerini hareket ettirdi.

"Crotone" ve "Rimini" isimli mayın avlama gemileri, Hürmüz Boğazı yakınlarına gitmek üzere Sicilya Adası’ndaki Augusta Limanı’ndan ayrılırken, mayın gemileri ilk aşamada Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz’e geçerek Cibuti’ye gidecek.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 13 Mayıs’ta parlamentonun üst kanadı Senato'nun dışişleri ve savunma komisyonlarının ortak toplantısında, bölgede barış sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’na ve Körfez bölgesine gemileri göndermenin 1 ay gibi bir zaman alacağını belirterek, "Önlem amacıyla 2 mayın avlama gemisini Boğaz’a nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz." demişti.

Diğer taraftan, İtalyan hükümetinin, Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel uluslararası askeri bir misyonda İtalyan ordusunu görevlendirebilmesi için parlamentodan onay alması gerekiyor.

ETİKETLER
İtalya Hürmüz Boğazı İran ABD
Sıradaki Haber
ABD’de benzin istasyonları hacklendi: Saldırının arkasındaki el İran mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:27
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü için bayrak çekme töreni düzenlendi
01:12
Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitaplaştırıldı
01:05
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: TDT çatısı altında çok daha güçlü iş birlikleri kurulabileceğine inanıyoruz
00:56
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den 'Türk Siber Güvenlik İttifakı' kurulması önerisi
00:52
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: TDT'nin artan prestiji birliğimizin gücünü açıkça gösteriyor
00:53
Katil İsrail Lübnan'da sağlık merkezine saldırdı: 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
FOTO FOKUS
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ