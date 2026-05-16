İngiltere’de salgın alarmı: Norovirüs nedeniyle okul kapatıldı

İngiltere’nin Dorset bölgesindeki bir ortaokul, son derece bulaşıcı olan norovirüs salgını şüphesiyle geçici olarak kapatıldı.

Okul yönetimi, kusma ve ishal vakalarının hızla artması üzerine virüsün yayılmasını önlemek amacıyla binayı boşaltarak kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Kış aylarında daha sık görülmesi nedeniyle "kış kusma böceği" olarak da bilinen ancak yazın da ortaya çıkabilen norovirüs, son günlerde sadece okulları değil, seyahat sektörünü de vurdu.

Bir yolcu gemisinde 50 kişinin hastalanması üzerine 1700 yolcu ve mürettebat karantinada kalırken, yetkililer virüsün yüzeylerde günlerce hatta haftalarca hayatta kalabildiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Özellikle bebekler, küçük çocuklar ve yaşlılar için dehidrasyon (sıvı kaybı) riski nedeniyle tehlikeli olabilen bu hastalıktan korunmanın en etkili yolu ise hijyen kurallarına harfiyen uymaktan geçiyor.

Sağlık uzmanları, alkol bazlı el dezenfektanlarının norovirüsü öldürmediğini vurgulayarak ellerin mutlaka sabun ve sıcak suyla sık sık yıkanması gerektiğinin altını çiziyor.

Virüse yakalanan kişilerin belirtiler tamamen bittikten sonra bile en az 48 saat boyunca okula, işe gitmemesi ve başkalarına yemek hazırlamaması gerekiyor.

Ayrıca evde hasta biri varsa, virüs bulaşmış kıyafet ve nevresimlerin diğer çamaşırlardan ayrı olarak en az 60 derecede yıkanması ve banyo yüzeylerinin titizlikle temizlenmesi salgının zincirini kırmak için hayati önem taşıyor.