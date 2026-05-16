Açık 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2026 00:44

Katil İsrail Lübnan'da sağlık merkezine saldırdı: 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Katil İsrail Lübnan'da sağlık merkezine saldırdı: 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşam saatlerinde Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda 3'ü sağlık görevlisi 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den 'Turkic AI' önerisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:27
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü için bayrak çekme töreni düzenlendi
01:12
Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitaplaştırıldı
01:05
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: TDT çatısı altında çok daha güçlü iş birlikleri kurulabileceğine inanıyoruz
00:56
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den 'Türk Siber Güvenlik İttifakı' kurulması önerisi
00:52
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: TDT'nin artan prestiji birliğimizin gücünü açıkça gösteriyor
00:48
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den 'Turkic AI' önerisi
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
FOTO FOKUS
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ