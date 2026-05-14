Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 14.05.2026 15:27

Denizlerdeki kabus sona erecek: Çözülebilir ağ için geri sayım

Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan ‘hayalet ağ’ sorununa çözüm olacak proje ilerliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği ‘denizde çözülebilir ağ’ konusunda patent ve pilot kullanım hazırlıkları başladı.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
okuma süresi
Okuma süresi
Denizlerdeki kabus sona erecek: Çözülebilir ağ için geri sayım
[Fotograf: AA]

Balıkçılık, insanoğlu kadar eski bir meslek. Bunun geniş kapsamlı yapılabilmesi için ise çoğunlukla plastikten üretilmiş ağlar kullanılıyor. Bu ağlar kimi zaman etkin kullanım ömrünün dolması kimi zaman kaybedilmesi kimi zaman da kazalar sonucunda okyanus ve denizlerde kalabiliyor. Ancak bu ağlar çevre açısından tam bir felaket.

‘Hayalet ağ’ olarak bilinen bu terk edilmiş ağlar, denizin altında avcılığın kendi kendine devam etmesine neden oluyor. Üreme sezonunda bile balıklar bu ağlara takılmayı ve zarar görmeye sürdürüyor.

Yunus, kaplumbağa, vatoz, köpekbalıkları gibi canlılar yanında deniz kuşları bile bu ağlara takılarak hayatını kaybediyor. Üstelik ölümler uzun süreli ve acılı gerçekleşiyor.

Denizlerdeki kabus sona erecek: Çözülebilir ağ için geri sayım

Mikroplastikler insana dönüyor

Deniz tabanındaki yaşama zarar veren, mercan resiflerini boğan hayalet ağlar, yüzlerce yıl suyu kirletmeye ve canlılara zarar vermeye devam ediyor. Suda çözüldüğünde ise mikroplastikler yayıyor ve bunlar balıklar vasıtasıyla tekrar insan vücuduna dönüyor. Özellikle kanser gibi hastalıklara neden olması riski bulunuyor. Hayalet ağların denizden tekrar toplanabilmesi da kaynak ve zaman kaybına sebep oluyor. Türkiye, son 11 yılda 2,9 milyon metrekare hayalet ağ temizliği yaptı.

Denizlerdeki kabus sona erecek: Çözülebilir ağ için geri sayım

Çözüm üniversitelilerden geldi

Tüm dünyada bu soruna çözüm bulmak adına çalışmalar sürüyor. Ancak Türkiye’de çözüm, genç bir grup üniversite öğrencisinden geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ‘Pagit Spektrum: DEEPNETS’ ekibi, TEKNOFEST KKTC 2025 kapsamında düzenlenen Araştırma Projeleri Yarışması’nın ‘Çevre ve Enerji’ kategorisinde ‘Eriyebilen Ağlar’ projesiyle birincilik elde etti.

Elde ettikleri başarının teşvikiyle çalışmalarını sürdüren ekipte, Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Hakan Çevik, Umut Günay ve Barış Can Gökçe, Biyomühendislik öğrencileri Beril İralgil ve İrem Akalan ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Özge Göksu yer alıyor.

Projenin akademik danışmanlığını ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt yürütüyor. Çalışmaya TÜBİTAK da destek veriyor.

Denizlerdeki kabus sona erecek: Çözülebilir ağ için geri sayım

Mekanik performans optimizasyonu yapılıyor

Çalışma ödülle sona ermedi. Üniversite bünyesinde şu anda ağların deniz ortamındaki dayanıklılığı, kontrollü çözünme süresi ve mekanik performansı üzerine yeni optimizasyon çalışmaları yürütülüyor.

Laboratuvar ortamında elde edilen verilerin denizde kullanım koşullarında doğrulanabilmesi amacıyla balıkçılık kooperatifleriyle pilot uygulama görüşmeleri planlanıyor. Böylece ürünün hem çevresel etkileri hem de kullanım performansı daha kapsamlı şekilde analiz edilecek.

Denizlerdeki kabus sona erecek: Çözülebilir ağ için geri sayım

Ne zaman kullanımda olacak?

Çalışmanın temelini suda çözünebilen ‘biyopolimer’ tabanlı yapılar oluşturuyor. Petrol bazlı olmadığı için denizde kaybedildiğinde ya da bırakıldığında çözülmesi ve doğaya, deniz canlılarını zarar vermemesi hedeflenin malzeme, aynı zamanda sağlam da olmak zorunda. Bu nedenle çalışmada dayanıklılık, ekonomik ve sürdürülebilir bir sistem üzerine yoğunlaşıldı.

Patent çalışmaları da devam eden sürecin tamamlanmasının ardından birkaç yıl içerisinde son kullanıcıyla buluşturulması hedefleniyor.

Denizlerdeki kabus sona erecek: Çözülebilir ağ için geri sayım

2030’lardan sonra hayalet sorunu bitebilir

Pafit Spektrum: DEEPNETS, bilimsel araştırma ekibi. Yani ağı onlar üretmeyecek. Seri üretimi, patent sonrasında isteyen tüm firmalar, patent haklarını almak koşuluyla üretim yapabilecek. Bu da hızlı bir şekilde balıkçılık sektöründe dönüşümün yolunu açacak.

Çevre duyarlılığıyla yola çıkan ekibin hayalini, 2030’lardan itibaren “hayalet ağ sorunundan kurtulmuş bir mavi vatan” oluşturuyor. Çalışmanın tamamlanması yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya suları için önemli fayda sağlayacak.

Denizlerdeki kabus sona erecek: Çözülebilir ağ için geri sayım

ETİKETLER
Balıkçılık Bilimsel Araştırma Çevre Kirliliği Deniz Kirliliği Manisa
Sıradaki Haber
Siber suç ve suçlu takibinde Jandarma'nın siber devriyesi aktif rol alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
11:27
CHP İstanbul İl Kongresi'nin davası ertelendi
11:28
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
11:22
Bayram otobüs biletlerine talebi artırdı
11:22
8 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Uluslararası Aile Günü" mesajı
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
FOTO FOKUS
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ