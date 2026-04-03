ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un, onarım çalışmaları tamamlandı

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Kızıldeniz'de iken çamaşırhanede çıkan yangın nedeniyle hasar alan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Hırvatistan'daki Split Limanı'ndan ayrıldığı kaydedildi.

Geminin mürettebatının bu sırada Hırvatistan'da dinlendiğine, turlara ve etkinliklere katıldığına işaret edilen açıklamada, planlanan onarım çalışmalarının tamamlandığı ve geminin operasyonları sürdürmek için malzeme aldığı bildirildi.

Açıklamada, gemideki çamaşırhane yangınına ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, geminin ulusal hedefleri desteklemek üzere operasyon bölgelerinde görev almaya hazır olduğu ifade edildi.

12. Uçak Gemisi Taarruz Grubu Komutanı Tuğamiral Paul Lanzilotta ile diğer deniz komutanların liman ziyareti sırasında ABD'nin Zagreb Büyükelçisi Nicole McGraw ile bir araya geldiğine işaret edilen açıklamada, komutanların taarruz grubunun konuşlandırılması ve devam eden görev hazırlık durumu üzerine görüştükleri bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Kızıldeniz'de görev yaparken çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

The New York Times, yangının 30 saatten fazla sürdüğünü öne sürerken, olayda yatakhaneleri zarar gören 600'den fazla denizci ve mürettebatın o tarihten bu yana yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldığını iddia etmişti.