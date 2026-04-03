DSÖ: İran'da 1 Mart'tan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 20'den fazla saldırıyı doğruladık

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'daki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla İran'ın başkenti Tahran'da son günlerde sağlık hizmetlerine yönelik çok sayıda saldırı bildirildiğini kaydeden Ghebreyesus, Tahran'daki Pasteur Enstitüsü'nün önemli ölçüde hasar gördüğünü ve sağlık hizmeti veremeyecek duruma geldiğini belirtti.

Ghebreyesus, enstitünün 1920'de kurulduğunu ve bir asırdan uzun süredir çeşitli tıp araştırma alanlarında faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Enstitünün, acil durumlar dahil halk sağlığını koruma ve geliştirme konusunda önemli bir rol oynadığını kaydeden Ghebreyesus, iki bölümünün de DSÖ ile işbirliği merkezleri olarak kullanıldığını anımsattı.

Diğer sağlık merkezlerine yönelik saldırıların bildirilmeye devam ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, İran'da 1 Mart'tan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 20'den fazla saldırıyı doğruladı ve bu saldırılar sonucunda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında bir bulaşıcı hastalık sağlık çalışanı ve İran Kızılay'ı üyesi de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Tahran dışındaki sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların olduğuna da işaret eden Ghebreyesus, bazı sağlık merkezlerinin hizmet vermeyi durdurduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "İran'da ve bölgedeki çatışmalar, sağlık hizmetlerinin sunumunu ve sağlık tesislerinde bulunan sağlık çalışanlarının, hastaların ve sivillerin güvenliğini etkiliyor. Barış en iyi ilaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.