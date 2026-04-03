AA 03.04.2026 12:28

Pentagon'un Orta Doğu'daki askeri kayıplara ilişkin güncel verileri paylaşmadığı iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş kapsamında ölen ve yaralanan ABD'li askerlerin sayısına ilişkin güncel verileri paylaşmadığı ve kayıpların kamuoyuna eksik yansıtıldığı öne sürüldü.

ABD merkezli araştırmacı gazetecilik platformu The Intercept'in kaynaklara ve kendi analizlerine dayandırdığı haberinde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaştaki askeri kayıp verilerine ilişkin düşük ve güncel olmayan rakamlar paylaştığı, kayıplara dair detaylı açıklama yapmadığı ileri sürüldü.

Haberde, İran savaşı kapsamında ölen ve yaralanan ABD'li askerlerin sayısına ilişkin güncel verilerin paylaşılmadığı ve kayıpların kamuoyuna eksik yansıtıldığı iddia edildi

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins'in 30 Mart'taki açıklamasında, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana yaklaşık 303 ABD askerinin yaralandığı" ifade edilirken, haberde, bu sayının 27 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda yaralanan 15 askeri içermediği iddia edildi.

İsmi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi de Bakanlığın söz konusu bilgileri eksik yansıtarak kamuoyundan gizlemeye çalıştığını, sayıların, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Beyaz Saray yetkilileri tarafından "örtbas edilmek" istendiğini savundu.

