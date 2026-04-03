Dünya
AA 03.04.2026 14:27

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Kuveyt'teki su arıtma tesisine İsrail saldırdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki bir enerji santralindeki su arıtma tesisine saldırının, "İran'ı suçlamak amacıyla" İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki tuzdan arındırma tesisine saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilen "sahte bayrak" saldırısı olduğu ifade edilen açıklamada, "Siyonist rejimin ordusunun Kuveyt'teki tuz arıtma merkezlerine yönelik gayrimeşru saldırısı, Siyonist işgalcilerin alçaklığının bir göstergesidir." denildi.

Saldırının kınandığı açıklamada "Batı Asya bölgesindeki ülkelerin, Amerikan-Siyonist güçlerin bölgeyi istikrarsızlaştırma ve yıkma amaçlı kışkırtmalarına karşı uyanık olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, 30 Mart'ta "İran'ın saldırısında" bir elektrik santrali ve su arıtma tesisinin vurulduğunu açıklamıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırının İsrail tarafından İran'ı suçlamak amacıyla gerçekleştirilen "sahte bayrak" saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Elektrik ve Su Bakanlığı, bugün de sabah saatlerinde yine İran'dan yapılan saldırısı sonucu enerji ve su arıtma tesislerinden birinde maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

İran Kuveyt İsrail
