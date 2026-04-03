AA 03.04.2026 15:20

Avustralya'da uzun yolculuğa çıkacak sürücülere "yakıt kıtlığı" nedeniyle tedarik çağrısı

Avustralya'da hükümet, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yaşanan yakıt krizi nedeniyle hafta sonu uzun yolculuğa çıkacak vatandaşlara, şehir içindeki benzin istasyonlarından yakıt tedarik etmeleri çağrısı yaptı.

Avustralya'da uzun yolculuğa çıkacak sürücülere "yakıt kıtlığı" nedeniyle tedarik çağrısı

Sky News Australia haberine göre Avustralya Enerji Bakanı Chris Bowen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya genelinde yüzlerce benzin istasyonunda yakıtın tükendiğini ve kırsal kesimlerde "yakıt kıtlığı yaşandığını" bildirdi.

Dizel yakıt tedarikinin, gelecek haftalarda Avustralya'da ekinlerini toprağa ekmesi gereken çiftçilere yönlendirileceğini bildiren Bowen, "Bu hafta sonu uzun yolculuk planlayan Avustralyalıların şehir içi istasyonlarından yakıt alarak ülkeye yardımcı olmaları mantıklı." dedi.

Nisan ve mayısa yönelik "tedariği güvence altına almak" amacıyla 50 yakıt gemisinin Avustralya'ya doğru yolda olduğunu belirten Bowen, ancak hazirana yönelik yakıt kıtlığı riski bulunduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hafta içinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yakıt vergisini üç ay boyunca yarıya indiriyoruz" ifadelerini kullanarak, ülkede benzin ve dizel fiyatlarını 30 Haziran'a kadar düşük tutmayı hedeflediklerini bildirmişti.

Ulusal basında, "büyük ölçüde ithal yakıta bağımlı" Avustralya'da halkın "panik alımlarının", ülkedeki yakıt krizini derinleştirdiği aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara ve petrol fiyatlarında artışa yol açtı.

