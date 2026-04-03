Dünya
AA 03.04.2026 15:30

İran’da düşen ABD uçağının pilotlarına ne oldu?

İran Devrim Muhafızları’nın sabah saatlerinde gelişmiş bir ABD savaş uçağını vurduğunu duyurmasının ardından, uçağın mürettebatına yönelik arama-kurtarma ve esaret iddiaları bölgede tansiyonu yükseltti.

İran'da düşen ABD uçağının pilotlarına ne oldu?
[Arşiv]

İran Devrim Muhafızları’nın sabah saatlerinde gelişmiş bir ABD savaş uçağını vurduğunu duyurmasının ardından iddialar peş peşe geldi.

İran kaynakları, uçağın Kohgiluye eyaletinde düşürüldüğünü ve pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle iniş yaptığını bildirdi. Bazı yerel kaynaklar pilotun İran tarafından yakalanarak esir alındığını öne sürerken, eyalet televizyonu halka çağrıda bulunarak pilotu sağ teslim edenlere "değerli bir ödül" verileceğini duyurdu. Ayrıca Devrim Muhafızları, kanıt olarak fırlatma koltuğu ve paraşütün düştüğü bölgeye ait fotoğrafları paylaştı.

Axios: ABD uçağının düşman ateşiyle düşürüldüğü ilk olay

ABD merkezli Axios, operasyona yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde uçağın düşürüldüğünü doğruladı.

Haberde, bu olayın ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası "düşman ateşiyle düşürülen ilk ABD uçağı" olduğu ve bunun Washington’un bölgedeki itibarına büyük darbe vurduğu vurgulandı. ABD basınında ayrıca iki mürettebatın arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi yer aldı.

Öye yandan, Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili, İran semalarında bir ABD savaş uçağının düşürüldüğünü ve kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini doğruladı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan bir yetkili ise İran'da ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğünü kaydetti.

Yetkili, uçağın enkazında ABD'nin arama kurtarma operasyonu yürüttüğünü bildirerek, bunun İran'da saldırıların başından bu yana ABD'nin kaybettiği ilk uçak olduğunun altını çizdi.

New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer ise uçağın mürettebatının akıbetinin belirsiz olduğunu kaydederek, İran hayatta kalanlara ulaşmadan ABD'nin bir an önce alana ulaşmaya çalıştığını aktardı.

İran: Black Hawk ve C-130 başarısız oldu

Bölgedeki haber kaynakları, ABD güçlerinin pilotu kurtarmak amacıyla Black Hawk helikopterleri ve bir C-130 nakliye uçağıyla operasyon başlattığını ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını iddia etti. İran tarafı, ABD'nin itibarını korumak için önümüzdeki saatlerde "sahte bir kurtarılmış pilot" tanıtımı yapabileceğini öne sürerek dezenformasyon uyarısında bulundu.

CENTCOM açıklama yapmadı

İran'ın sabah saatlerinden itibaren görsel kanıtlarla desteklediği "uçak düşürme" açıklamalarına karşın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) henüz resmi bir açıklama yapmadı veya iddiaları doğrulamayan bir tutum sergiledi.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
