Filistin Sağlık Bakanlığından Gazze'de "salgın hastalık" uyarısı

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze Şeridi sakinlerini tehdit eden sağlık riskleri konusunda uyarıda bulunan Ebu Ramazan büyük yıkım, biriken enkaz ve işlenmemiş atıkların yol açtığı ciddi çevresel sıkıntılar nedeniyle kemirgenlerin çoğaldığını söyledi.

Gazze’deki mevcut durumun fare ve sıçanların yayılması için son derece elverişli bir ortam oluşturduğunu ifade eden Ebu Ramazan, bu durumun, doğrudan ısırık yoluyla ya da dolaylı olarak idrar ve dışkı aracılığıyla veya pire ve keneler gibi taşıyıcı parazitler üzerinden birçok tehlikeli hastalığın yayılma riskini artırdığını belirtti.

Bir milyondan fazla Filistinlinin çadırlarda veya açık alanlarda yaşadığını ve bu durumun sağlık risklerine doğrudan maruz kalma düzeylerini iki katına çıkardığını aktaran Ebu Ramazan, Dünya Sağlık Örgütünü ve tüm uluslararası sağlık kuruluşlarını önlemleri güçlendirerek acil müdahale etmeye çağırdı.

Bölgedeki çocuklar için sağlık durumunun giderek daha tehlikeli hale geldiğine işaret eden Ebu Ramazan, şunları kaydetti:

"İsrail'in saldırıları nedeniyle uzuv veya duyularını kaybeden binlerce vaka var. Ayrıca yetersiz beslenmenin yaygınlaşması hastalık bulaşma olasılığını artırdı ve ölüm oranlarını yükseltti."

Filistin Sağlık Bakanı, Gazze Şeridi'ndeki bebeklerin ve çocukların yaşamlarını ve geleceklerini etkileyen ciddi çevresel ve sağlık koşullarına dikkati çekerek, uluslararası topluma insani sorumluluklarını üstlenmesi ve bölgedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için acil önlem alması çağrısı yaptı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 289'a, yaralı sayısının ise 172 bin 43'e çıktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.