İran: UAEA'nın nükleer tesislere saldırılara sessizliği ABD ve İsrail ile işbirliğidir

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşılan açıklamada, ABD-İsrail'in ülkenin nükleer tesislerine saldırılarını kınamayan UAEA'ya tepki gösterildi.

Açıklamada, "UAEA'nın, ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları karşısındaki sessizliği, sadece eylemsizlik değil, faillerle açık bir işbirliğidir." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye İran'ın protesto mektuplarının iletildiği belirtilerek, "Bu tarihsel ihmal, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın zayıflamış olan güvenilirliğini daha da aşındırıyor." denildi.

UAEA, İran'ın nükleer tesislerine saldırıları kınamaktan kaçınmıştı. UAEA Başkanı Grossi, 26 Mart'ta Amerikan CBS News'in Face The Nation programında, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz." demişti.

İranlı yetkililer, Grossi'yi "ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları kınamak yerine, İran'ın meşru nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu göstermekle" suçlamıştı.