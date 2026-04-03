İşgalci İsrail saldırılarında Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1368'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1368'e, yaralı sayısının ise 4 bin 138'e yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 125'inin çocuk, 91'inin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 53 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 137 sağlık personelinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1345'e çıktığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.