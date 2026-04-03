İran, ABD'nin teklifini reddetti

Guardian’ın aktardığına göre İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, adı açıklamadığı bir İranlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tahran’ın ABD’den gelen 48 saatlik ateşkes teklifini reddettiğini ileri sürdü.

Söz konusu kaynak, teklifin 25 Mart Çarşamba başka bir ülke aracılığıyla iletildiğini belirtti. ABD cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Fars Haber Ajansı’nın değerlendirmesine göre ‘ateşkes teklifi ABD’nin bölgede yaşadığı ciddi sorunların ardından’ gündeme geldi.