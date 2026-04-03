Az Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.04.2026 22:37

Pentagon: İran ile savaşta şu ana kadar 13 ABD askeri öldü, 365 asker yaralandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta bugüne kadar 13 ABD askerinin öldüğü, 365 ABD askerinin de yaralandığı bilgisini resmi olarak yayınladı.

[Fotograf: Reuters]

Pentagon, "Savunma Kayıp Analiz Sistemi" başlığı altında İran’a yönelik "Epic Fury Operasyonu" adını verdiği saldırılarda ölen ve yaralanan ABD askerleri hakkında resmi paylaşım yaptı.

Savunma Bakanlığına ait resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 3 Nisan itibarıyla ABD/İsrail-İran Savaşı'nda toplam 13 ABD askeri hayatını kaybetti, 365 ABD askeri de yaralandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta ölen 6 ABD askerinin kara kuvvetlerinde, 7 askerin hava kuvvetlerinde görev yaptığı belirtildi.

Savaşta yaralananların ise 247’sinin kara kuvvetlerine, 63’ünün deniz kuvvetlerine, 19’unun deniz piyadelerine ve 36’sının da hava kuvvetlerine mensup olduğu bildirildi.

Sitede, Savunma Kayıp Analiz Sistemi raporlarında yer alan verilerin, Savunma Bakanlığı kuruluşları, dış devlet kurumları, Kongre, Başkan, haber medyası ve genel kamuoyu tarafından kullanıldığı ifade edildi.

ETİKETLER
ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı İran
Sıradaki Haber
NYT: Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ