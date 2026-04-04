AA 04.04.2026 00:43

Trump, İran'da düşürülen F-15'in kayıp pilotunun "zarar görmemesini" umuyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15'in kayıp pilotunun yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacaklarını dile getirmekten kaçınırken, "Bununla ilgili yorum yapamam çünkü umarız böyle bir şey olmaz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Basra Körfezi'nde düşürülen iki ABD uçağının akıbetine ve kayıp pilotun durumuna ilişkin İngiliz The Independent gazetesine açıklama yaptı.

Trump, İran semalarında düşürüldükten sonra paraşütle atlamak zorunda kalan bir F-15 pilotunu arama kurtarma çalışmaları devam ederken, pilotun durumuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Başkanı, kayıp olan pilotun İranlılar tarafından yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacağı sorulduğunda, "Bununla ilgili yorum yapamam çünkü umarız böyle bir şey olmaz." yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times (NYT), Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğünü yazmıştı. Uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Donald Trump F-35
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
