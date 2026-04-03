AA 03.04.2026 23:59

İtalya Başbakanı Meloni'den Körfez ülkelerine enerji odaklı "sürpriz" ziyaret

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üst düzey görüşmeler yapmak üzere ziyaret ettiği Körfez bölgesinde temaslarına Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden başladı.

Daha önce kamuoyuna duyurulmayan ve "sürpriz" olarak nitelenen ziyaret, Meloni'nin Cidde'ye varışından sonra açıklandı.

Başbakanlık kaynaklarından basına yapılan bilgilendirmede, Meloni'nin ziyaretinin amacının, bu ülkelerle ilişkileri güçlendirmek ve İran'ın saldırıları karşısında İtalya'nın desteğini yeniden teyit etmek ve aynı zamanda giderek güçlenen stratejik ortaklığı pekiştirmek olduğu belirtildi.

Ayrıca Körfez bölgesinin, İtalya için hayati bir petrol ve doğal gaz kaynağı olduğuna işaret edilirken Meloni'nin ziyaretinin, İtalya'nın ulusal enerji güvenliğini güçlendirmeyi de amaçladığı ifade edildi.

Başbakan Meloni de Cidde'deki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

Meloni’nin bugünkü ziyareti, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta, bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderinin Suudi Arabistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
