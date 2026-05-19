Sam Altman ve Elon Musk'ı karşı karşıya getiren davada sonuç açıklandı

California'nın Oakland kentindeki federal jüri; Sam Altman, OpenAI ve şirket başkanı Greg Brockman'ı, Elon Musk'ın haksız kazanç elde ettikleri ve kuruluş aşamasındaki sözleşmeyi ihlal ettikleri yönündeki iddialarından muaf tuttu.

İki saatten kısa süren bir müzakerenin ardından çıkan bu karar, Musk ve avukatlarının Altman'ın OpenAI liderliği aracılığıyla "bir hayır kurumunu çaldığı" yönündeki iddialarına karşı kesin bir ret niteliği taşıyor.

Karar aynı zamanda yapay zeka şirketinin bu yılın sonlarında yaklaşık 1 trilyon dolar değerleme ile halka açılma planlarının önünü açıyor.

Yargıç jürinin kararına katıldı

Jürinin sunduğu tavsiye niteliğindeki bağlayıcı olmayan karar, davada son sözü söyleme yetkisini Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers'a bıraktı.

Yargıç Rogers, jürinin kararına katıldığını derhal beyan ederek Musk'ın taleplerini reddetti. Yargıç Rogers, kararın ardından Musk'ın avukatına yaptığı açıklamada, jürinin tespitini destekleyen önemli miktarda kanıt bulunduğunu, bu yüzden iddiaları anında reddetmeye hazır olduğunu belirtti.

Jüri, Musk'ın 2024 yılında açtığı davanın zaman aşımı süresi içinde yer almadığına hükmetti.

Duruşmadaki temel hukuki tartışmalardan biri, Musk'ın iddia ettiği zararların ve hayır kurumunun güvenini kötüye kullanma suçlamasının belirli tarihlerden önce gerçekleşip gerçekleşmediği üzerine yoğunlaştı.

OpenAI, Musk'ın şirketin kar amacı güden bir yapıya geçme planlarından 2017 gibi erken bir tarihte haberdar olduğunu, bu nedenle davanın üç yıllık yasal sürenin dışında açıldığını savundu.

Adliye sarayındaki atmosfer

Kararın okunmasının ardından avukatlar dosyalarını toplamaya başladı ve mahkeme salonu boşaldı.

Yargıç Rogers, her jüri üyesine imzaladığı, tarih attığı ve "Hizmetiniz için teşekkür ederim" yazdığı küçük bir cep anayasası hediye etti.

Adliye binası önünde düzenlenen basın toplantısında OpenAI'ın başavukatı William Savitt, jürinin yüzlerce kanıtı incelediğini ve haftalarca süren tanıklıkları dinlediğini ifade etti.

Savitt, Musk'ın davasını "bir rakibi sabote etmeye yönelik ikiyüzlü bir girişim" olarak nitelendirdi.

Savitt, "Bay Musk kendi hikayelerini anlatabilir. Jürinin bugün tespit ettiği şey, bunların gerçekler değil, sadece hikayelerden ibaret olduğudur" dedi ve jüri kararının teknik bir karardan ziyade esasa ilişkin bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

Musk'ın avukatları Steven Molo ve Marc Toberoff ise kayba rağmen davanın amacına ulaştığını ve OpenAI'ı ifşa ettiğini savundu. Molo, ifadelerin dünyanın görmesi açısından değerli olduğunu ve jüri kararının teknik bir gerekçeye dayandığını öne sürdü.

Musk karara itiraz edeceğini açıkladı

Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kararı temyize götüreceğini duyurdu.

Musk paylaşımında şunları kaydetti:

"OpenAI davasıyla ilgili olarak yargıç ve jüri davanın esası hakkında hiçbir zaman gerçek bir karar vermedi, sadece bir takvim teknikliğine dayandı.

Davayı detaylı olarak takip eden hiç kimse için Altman ve Brockman'ın bir hayır kurumunu çalarak kendilerini zenginleştirdikleri konusunda bir şüphe yoktur. Tek soru bunu NE ZAMAN yaptıklarıdır! Dokuzuncu Devre Temyiz Mahkemesine itirazda bulunacağım, çünkü hayır kurumlarının yağmalanmasına yönelik bir emsal oluşturmak Amerika'daki bağışçılık faaliyetleri için son derece yıkıcıdır."

Karar anında Musk, Altman veya Brockman'dan hiçbirinin mahkeme salonunda hazır bulunmadığı bildirildi.Oakland'daki dokuz kişilik jüri, Silicon Valley'nin en önde gelen yöneticilerinin kürsüye çıktığı üç haftalık duruşmanın ardından pazartesi sabahı müzakerelere başladı.

Davada Musk, Altman, Brockman ve Microsoft CEO'su Satya Nadella ifade verdi ve mahkeme salonunda zaman zaman sert çapraz sorgularla karşı karşıya kaldı. Musk'ın davasında Altman'a yardım ve yataklık etmekle suçladığı Microsoft da jüri kararıyla kusurlu bulunmadı.

Bir Microsoft sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu davadaki gerçekler ve kronoloji uzun zamandır açıktı, jürinin bu iddiaları zamansız olduğu gerekçesiyle reddetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

İki dev arasındaki mücadele

Bu karar, teknoloji dünyasının en yakından takip edilen davalarından birini sonlandırırken, OpenAI'ın çalkantılı geçmişine ve sektörün en büyük iki ismi arasındaki mücadeleye perde arkasından bir bakış sundu.

Dava Altman için bir zafer olsa da, her iki milyarderle ilgili pek de hoş olmayan detayları ve olayları kamuoyunun gündemine taşıdı.Musk'ın açtığı dava, OpenAI'ın kar amacı güden kolundan kar amacı gütmeyen koluna 134 milyar doların yeniden aktarılmasını talep ediyordu.

Ayrıca Altman ve Brockman'ın OpenAI'daki görevlerinden alınması ve şirketin kar amacı güden yeniden yapılanmasının iptal edilmesi isteniyordu. Davanın merkezinde, Musk'ın Altman, Brockman ve OpenAI'ın şirketi kar amacı güden bir kuruluşa dönüştürerek kuruluş sözleşmesini ihlal ettikleri yönündeki iddiaları yer alıyordu.

Musk, davalıları hayır kurumu güvenini kötüye kullanmak ve haksız kazanç sağlamakla suçlayarak, Altman'ın kendisini 2015 yılında insanlığın yararına kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak OpenAI'ı kurmaya ikna ettiğini, daha sonra ise bunu kişisel kazanç elde etmek için değiştirdiğini iddia etti.

OpenAI ise Musk'ın tüm iddialarını reddederek, kar amacı güden bir yapı oluşturma planlarından her zaman haberdar olduğunu belirtti.

Şirket avukatları, Musk'ın 2018 yılında OpenAI'ı devralmaya yönelik başarısız bir girişimde bulunduğunu ve kısa bir süre sonra şirketten ayrıldığını hatırlatarak, bu davanın kıskançlık güdüsüyle açıldığını savundu.

OpenAI ayrıca, şirketin hala kar amacı gütmeyen kuruluşu tarafından denetlendiğini ve teknolojisiyle dünyaya yardımcı olma misyonuna sadık kaldığını defalarak dile getirdi.

Duruşmada, şirketin kuruluş öyküsüne ve tarafların kar amacı güden planlardan ne zaman haberdar olduklarına dair bir anlatı oluşturmak için hem eski ve yeni OpenAI yöneticileri hem de kar amacı gütmeyen kuruluş hukuku uzmanları tanıklık yaptı.

Her iki tarafın avukatları mahkemeye çok sayıda özel mesaj, e-posta ve iç yazışma sundu.Jüri davadaki sorumluluk hususunda kararını verirken, Musk lehine bir karar çıkması durumunda OpenAI'ın karşı karşıya kalacağı yaptırımları belirleme yetkisi Yargıç Rogers'ta bulunuyordu.

Pazartesi günü başlaması planlanan yaptırımlar bölümü, jürinin beraat kararı doğrultusunda iptal edildi.