Ziya Gökalp'in 'Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak' eseri Türk Dünyası'nı buluşturuyor

Türk Dil Kurumu'ndan (TDK) yapılan açıklamaya göre, TDK, Türk düşünce hayatının ve sosyolojisinin önemli isimlerinden biri olan Ziya Gökalp'in temel eserini, Türk Dünyası'nın ortak kültürel zemininde buluşturuyor.

TDK tarafından yürütülen proje kapsamında, Gökalp'in Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak adlı eseri, 5 Türk devletinin dillerine aktarılarak yayımlandı. Bu kapsamlı külliyatın tanıtımı, 8 Nisan'da Türk Dil Kurumun'un ev sahipliğinde düzenlenecek özel programla yapılacak.

Türk Dünyası'nda fikir birliği için akademik adım

Ziya Gökalp'in Türk tarihi, dili, edebiyatı ve felsefesi ekseninde şekillenen fikirleri, yürütülen bu çalışmayla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Türkçelerine kazandırıldı.

Türk Dünyası'nın ortak bilimsel ve kültürel birikiminin karşılıklı anlaşılırlığını artırmayı hedefleyen bu yayın projesi, Türk devletleri arasındaki akademik iş birliğini güçlendiren tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tanıtım toplantısı, panel ve sergi bir arada

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesinde başlayacak olan programda, açış konuşmalarının ardından eser tanıtımı ve teşekkür belgesi takdim edilecek.

Ayrıca, TÜRKSOY ve Türk Tarih ve Kültür Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "Doğumunun 150. Yılında Ziya Gökalp Sergisi"nin açılışı yapılacak.

Moderatörlüğünü Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Harun Şahin'in üstleneceği, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla eserin düşünsel derinliğinin ele alınacağı bilimsel bir panel gerçekleştirilecek.