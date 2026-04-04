Ahilik temelli güven ekonomisi Türk devletleri arasında iş birliğini güçlendirecek

Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki "Hoca Ahmet Yesevi Yolunda Ahilik" sempozyumu kapanış töreni ile sona erdi.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde (AYÜ) düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AYÜ Rektörü Janar Temirbekova’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen, sanatçı, zanaatkâr, gazeteci ve öğrenci katıldı.

Zorlu, burada yaptığı konuşmada, sempozyumun Türk Dünyasının ortak kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması konusunda önemli bir etkinlik olduğuna işaret etti.

Böylece Hoca Ahmet Yesevi ile Ahi Evran’ı buluşturduklarını dile getiren Zorlu, “Gelecek yıl Türkiye’de çok daha kapsamlı bir etkinliğe imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Zorlu, daha sonra "Türk Dünyası Ahilik Ödüllerini" sahiplerine takdim etti.

15 maddelik sonuç bildirisi

Türk Dünyası'nın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda akademisyenin bir araya geldiği ve akademik bildirilerin sunulduğu sempozyum üçüncü gününde 15 maddelik sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Ahilik ile Yesevilik arasındaki tarihsel ve etik bağın Türk Dünyası'nda ortak ekonomik kültür ve iş yapma anlayışının temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Ahilik sisteminin dürüstlük, güven, liyakat, kalite ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımının Türk devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerde güçlü bir model sunduğu ifade edilirken bu çerçevede, ahilik temelli güven ekonomisinin kurumsal mekanizmalarla desteklenmesinin, ticaret hacmini artırarak uzun vadeli iş birliklerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Bildiride, özellikle KOBİ’ler, aile işletmeleri ve zanaat temelli üretim yapıları açısından Ahilik modelinin yeniden işlevsel hale getirilebileceği kaydedilirken ticaretin yalnızca kâr odaklı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde ele alınması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca bildiride, Türk devletleri arasında mesleki eğitim, çıraklık ve girişimcilik programlarının Ahilik pedagojisi temelinde geliştirilmesinin nitelikli iş gücüne katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Ahilik ilkelerinin dijital ekonomi alanına da uyarlanmasının önemine değinilen bildiride, e-ticaret, dijital ödeme sistemleri ve sınır ötesi ticaret platformlarında bu yaklaşımın rekabet gücünü artıracağı vurgulandı.

Sonuç bildirgesinde, Ahilik sisteminin yalnızca tarihsel bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal iş birliği açısından stratejik bir model olduğu ifade edilerek, Türk Dünyası'nda yeniden ihya edilmesi gerektiği belirtildi.

Türkistan'da Nevruz Bayramı kutlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu ve beraberindeki heyet, kapanış töreni sonrası Kazakistan ile Türkiye’nin ortak üniversitesi olan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı şenliklerine katıldı.