Kürşad Zorlu: 8 Türk devletinin lideri 15 Mayıs’ta Türkistan'da bir araya gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve beraberindeki heyet, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kazakistan’da düzenlenen Hoca Ahmet Yesevi Yolunda Ahilik Sempozyumu kapsamında Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirvenin gerçekleştirileceği Türkistan’ın, Türk dünyası açısından önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

"Türkistan tüm Türk dünyasının manevi başkenti "

Türkistan’ı yalnızca Kazakistan’ın değil, tüm Türk dünyasının manevi başkenti olarak değerlendirdiklerini dile getiren Zorlu, “Kazakistan’ın ev sahipliğinde 15 Mayıs’ta Türkistan’da 8 Türk devletinin lideri bir araya gelecek.” dedi.

Zorlu, gayriresmi zirvelerin, liderlerin daha sık bir araya gelerek projeleri ve gelecek planlamalarını daha etkin şekilde ele almasına imkan sağladığını vurgulayarak, “Bu zirvede önemli bir temayı hayata geçiriyoruz. Türkistan’daki zirvenin ana teması ‘Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma’ olacak. Bu, günümüzün ihtiyaçlarını belirleyen önemli bir başlık.” diye konuştu.

“Türkistan, kadim Türk tarihinin ve coğrafyasının ayrılmaz bir parçası"

Zirvede çok boyutlu mesajlar içeren bir sonuç bildirgesinin kabul edilmesinin planlandığını kaydeden Zorlu, “Liderler, Hoca Ahmet Yesevi’nin huzurunda, bu ruhani iklimde, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede kaotik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde dünyaya önemli mesajlar verecek.” diye konuştu.

Türkistan’ın Türk halkları için bir buluşma noktası olduğunu dile getiren Zorlu, şunları söyledi:

“Türkistan, kadim Türk tarihinin ve coğrafyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Hoca Ahmet Yesevi'nin ve öğretilerinin doğduğu önemli merkez. Hoca Ahmet Yesevi, güzel dinimiz İslam'ı Türk medeniyeti ve kültürüyle yoğurarak bizlere ve nesillere sunabilmiş büyük bir şahsiyettir. Onun Anadolu başta olmak üzere Balkanlara ve Kafkaslara gönderdiği ve devamı niteliğinde olan öğrencileri, bizim ‘Alperenler’ olarak nitelendirdiğimiz şahsiyetler de Anadolu'nun yurt edilmesinde, o büyük gönül coğrafyamızın ortaya çıkmasında çok büyük bir role sahip. Liderlerimizin de buradan dünyaya mesaj vermesi, Türkistan-Taşkent hattında oradan Kırgızistan'a uzanan ve bu bölgeyi saran yeni bir heyecanı da beraberinde getirecek diye düşünüyorum.”

Zorlu, Türkistan’ın aynı zamanda Kazakistan’ın gelişen bir bölge merkezi olarak önemine de işaret etti.

Türkistan Valisi ile görüşme

Zorlu, temasları kapsamında Türkistan Eyaleti Valisi Nuralhan Kuşerov ile de bir araya geldi.

Türkistan Valiliğinde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Mayıs’ta Türkistan’a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları da değerlendirildi.

Zorlu, Erdoğan’ın mayıs ayından önce Astana’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini, ardından Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi için Türkistan’a geçeceğini belirterek, “Türk Devletleri Teşkilatı açısından Türkistan giderek sembol bir merkez haline geliyor. Bu zirveyle şehir, tarihi bir ana tanıklık edecek.” ifadelerini kullandı.

Zorlu, ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Yolunda Ahilik Sempozyumu’na verilen destek dolayısıyla Kuşerov’a teşekkür etti.

Görüşmede Zorlu’ya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek eşlik etti.