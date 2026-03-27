Türkiye ile Azerbaycan 'Ortak Medya Platformu' konusunda mutabakat zaptı imzaladı

İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM 2026) kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı arasında, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Arasında Türkiye – Azerbaycan Ortak Medya Platformu Kapsamında Ortak Çalışma Komisyonu ve Komitelerinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmed İsmayilov tarafından imzalandı.

Türkiye – Azerbaycan Ortak Medya Platformu Kapsamında Ortak Çalışma Komisyonu ve Komitelerinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, dijital ve sosyal medya, görsel-işitsel medya, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesini öngörüyor.

Ortak Çalışma Komisyonu ve daimi komiteler kurulacak

Mutabakat Zaptı ile Taraflar, Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu bünyesinde Ortak Çalışma Komisyonu ve daimi komitelerin kurulmasında mutabık kaldı.

Türkiye – Azerbaycan Ortak Medya Platformu, 10 Aralık 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti sırasında imzalanan “Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” kapsamında tesis edildi.

Platform, iki ülke medyası arasında entegrasyonu güçlendirmeyi, kamuoylarının doğru bilgilendirilmesini sağlamayı ve dezenformasyonla ortak mücadele yürütmeyi amaçlıyor.

Burhanettin Duran: İş birliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurumlar arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedeflediklerinin altını çizdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile dijital ve sosyal medya, görsel-işitsel medya, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak kurumlarımız arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedefliyoruz.

Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu kapsamında Ortak Çalışma Komisyonu ve daimi komitelerin kurulmasını öngören mutabakat zaptının hayata geçmesiyle medya ve iletişim alanında iş birliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyor; hayırlı olmasını diliyorum.