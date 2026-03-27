Öğrenciler yapay zekayla Hz. Muhammed'in hayatını anlatan animasyonlar üretecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı işbirliğinde Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi" hayata geçiriliyor.

Proje, öğrencileri dijital dünyanın "pasif tüketicileri" olmaktan çıkarıp yapay zeka destekli araçlarla kendi animasyon filmlerini üreten aktif içerik geliştiricilerine dönüştürmeyi hedefliyor.

Ortaokul ve lise düzeylerinde tüm okul türlerine yönelik olarak hazırlanan ve 10 bin öğrencinin katılacağı proje, "eğitim", "üretim", "yarışma" ve "ödüllendirme" başlığında dört aşamadan oluşuyor.

Öğrencilerin bireysel başvuru yapabilecekleri proje kapsamında eğitimler, çocukların hiçbir ön bilgiye sahip olmalarını gerektirmeyen temel düzeyden başlayarak teknoloji dünyasına adım atabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Eğitim içeriğinde prompt yazma, görsel oluşturma, poster ve infografik hazırlama, beste ve klip üretimi, senaryo yazma, çizgi roman ve çizgi film animasyon hazırlama konuları yer alıyor.

Eğitimler aracılığıyla çocukların analitik düşünme, problem çözme, araştırma ve disiplinler arası bağlantı kurma gibi akademik becerilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, öğrencilere dijital araçları etkin ve bilinçli kullanma yetkinliği kazandırılmasının da hedeflendiği projede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu pedagojik altyapı ile geliştirildi.

Dijital okuryazarlıkları geliştirilecek

"Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi", öğrencilerin yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanlarla animasyon filmi yapma becerisi kazanmalarını sağlayarak üretkenlikleri ve dijital okuryazarlıklarını geliştirecek.

Yapay zekanın doğru ve bilinçli kullanıldığında üretkenliği artıran, düşünme süreçlerini derinleştiren ve öğrenmeyi daha anlamlı hale getirme imkanı sunacak proje, teknolojinin teknik bir araç olmasının yanı sıra, değer üretimi için de kullanılabileceği konusunda öğrencileri bilinçlendirecek.

İçerikler "Peygamberin Hayatı" ders kitaplarından hareketle üretilecek

Öğrenciler, 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Peygamberimizin Hayatı" ders kitaplarından seçilen nitelikli metinleri okuyarak içerik üretecek.

Öğrencilerin Hz. Muhammed'in hayatını anlamaya yönelik okuma ve düşünme sürecinden geçeceği proje, teknolojinin değer üretimi için de kullanılabileceğini göstermesi bakımından önem taşıyor.

Eğitimler 1 Nisan'da başlayacak

Her katılımcının, kendi okulundan gönüllü bir danışman öğretmeni olacağı projede, eğitim modüllerini tamamlayan ve yüzde 80 başarı puanına ulaşan öğrenciler yarışmaya başvuru yapabilecek.

Eğitimlerin ardından düzenlenecek animasyon film ve beste/video klip yarışması, çocukların ürettikleri eserleri sergilemeleri için önemli bir platform sunacak.

1 Nisan'da başlayacak eğitimler, 1 Mayıs'a kadar sürecek. Yarışma kapsamında proje teslimleri 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Ödül töreni ise 11 Haziran'da yapılacak.

Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere umre ödülü verilecek.

Yarışmaya başvurular, "1500yil.com" adresinden yapılabilecek.