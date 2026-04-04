Türk Dünyası
AA 04.04.2026 00:07

TÜRKSOY Genel Sekreteri: Türk Dünyası'nda ortak haber diline ihtiyaç var

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Dünyası'nda medya dili ve haber kaynakları konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye, tabiri caizse Türk Dünyası'nın lokomotifi konumundadır ve bu dünyayı bir arada tutan başlıca ülkelerden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (﻿STRATCOM﻿ Zirvesi) 2026'ya katılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, değerlendirmelerde bulundu.

Raev, şu ana kadar STRATCOM'a 4 kez katıldığını belirterek, "STRATCOM, Türk Dünyası'nda ortak haber dili, medya politikaları ve güncel meselelerin ele alındığı en önemli zeminlerden biridir." diye konuştu.

Türk Dünyası'ndaki ekonomik ve kültürel bağların güçlü bir gelişim süreci içinde olduğunu bildiren Raev, STRATCOM kapsamında düzenlenen toplantıların, bu bağların daha da pekiştirilmesi ve medya dili ile haber kaynakları konusunda ortak bir anlayışın geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Raev, Türk Dünyası'nda ortak haber dilinin oluşmasının ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Türkiye, tabiri caizse Türk Dünyası'nın lokomotifi konumundadır ve bu dünyayı bir arada tutan başlıca ülkelerden biridir. Dolayısıyla medya dili ve iletişim politikaları konusunda ortak bir noktada buluşmamız kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

Bu platformun yalnızca Türk Dünyası için değil, küresel ölçekte de büyük önem taşıdığını dile getiren Raev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğü barışçıl politikaları ile Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde ortaya koyduğu liderlik rolünü vurgulamaktan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Raev, Türkiye'nin dünya barışının sağlanması için gösterdiği çabalara değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alandaki itibarı ve etkisi; Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Pakistan ile Hindistan arasında ve Suriye bağlamında yürütülen süreçlerde açıkça görülmüştür. Bu durumu, dünya barışı için gösterilen çabanın önemli bir yansıması olarak değerlendiriyorum." dedi.

Halihazırda dünya genelinde karşılaşılan en büyük sorunlardan birinin dezenformasyon olduğunun altını çizen Raev, "Artık iki tür savaşla karşı karşıyayız: Biri silahlarla yürütülen savaşlar, diğeri ise propaganda ve manipülatif haberler üzerinden yürütülen bilgi savaşlarıdır." şeklinde konuştu.

Raev, yalan ve yanlış bilgilerle mücadelenin son derece zor olduğunu belirterek, bu tür "haber savaşlarını" toplumların manevi yapısını zedeleyen bir tür tehdit olarak gördüğünü söyledi.

Gerçek habere erişimin temel bir insani hak olduğunu hatırlatan Raev, "TRT ve Anadolu Ajansı gibi kurumlar, doğru ve güvenilir habere ulaşmamız açısından büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Raev, bu kurumların Türk Dünyası'nda güvenilir kaynaklar olarak görülmesinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Kültürün diplomasideki rolü

Zirvede arabuluculuk süreciyle ilgili bir panelde konuştuğunu aktaran Raev, konuşmasında kültürün diplomasideki rolü, işlevi ve toplumlar arası ilişkilerdeki önemi üzerinde durduğunu anlattı.

Raev, TÜRKSOY'un Türk kültürünü koruma ve yayma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Bugün TÜRKSOY'u Türk Dünyası'nın ruhani köprüsü olarak nitelendirmek mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Dünyası halklarının dil ve kültür bakımından birbirine son derece yakın olması nedeniyle bu halkların ilk olarak 1993'te TÜRKSOY çatısı altında kültür aracılığıyla birleştiğini söyleyen Raev, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) da 2009'da kurulduğuna değindi.

Raev, TDT'nin Türk Dünyası'nda siyasi, ekonomik ve dış politika alanlarında ortak bir anlayış geliştirilmesine katkı sağladığını kaydederek, bu teşkilat tarafından düzenlenen toplantılar sayesinde kardeş ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin canlı tutulduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası STRATCOM Zirvesi
