Hasret bitti. TRT 1'in beğeniyle izlenen dizisi seyirciyle yeniden buluştu. Cuma akşamları, izleyenleri adeta ekrana kilitleyen Payitaht Abdülhamid, 4. sezonuyla ekrana döndü.

Dizi ekibi, yeni sezonun ilk bölümünü birlikte izledi.

Oyuncu Bülent İnal:

"Yeni bir senaryomuz var, yeni hikayelerimiz var, yeni karakterlerimiz var. Çok güzel bir sezon izleteceğimizi düşünüyoruz."

Oyuncu Özlem Conker:

"Dördüncü sezonu görmek her diziye nasip olmuyor, her ekibe de. Biz bu konuda çok şanslıyız, şansımızın da farkındayız. İzleyicimize çok teşekkür ediyoruz."

Oyuncu Bahadır Yenişelirlioğlu:

"Payitaht Abdülhamid dizisi sadece Türkiye de değil, Türkiye sınırları dışında da 60 küsur ülkede izleniyor ve çok ciddi ses getiriyor."

Diziye yeni isimler eklendi

Yeni sezonda diziye transferler var. Oyuncular Devrim Yakut, Ceyhun Mengiroğlu ve Gülsim Ali, bu sezon Payitaht kadrosuna katıldı.

Oyuncu Devrim Yakut:

"Benim çok hayat ettiğim bir şeydi, kendimi şanslı addediyorum. İnşallah Allah utandırmasın."

Oyuncu Gülsim Ali:

"Bu sezon yeni dahil oldum diziye ama inanın ki daha ilk set gününden hiç yabancılık çekmedim diziye. Sanki ben de 3 sezon boyunca onlarla birlikte çalışmış gibi hissettim kendimi."

Gecenin ev sahipliğini Beyoğlu Belediyesi yaptı

Gecenin ev sahipliğini ise Beyoğlu Belediyesi yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Abdülhamid'in vatanı için vermiş olduğu mücadeleyi, kendi mukaddesat ve değerlerimiz için vermiş olduğu mücadeleyi bir kez daha görmüş oluyorlar Abdülhamid dizisiyle beraber. Böyle bir galaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz." dedi.

Abdülhamid'e yeni yuzaklar

"Payitaht Abdülhamid"in yeni sezonunda yine çok konuşulacak gelişmeler yaşanacak.Kendisini hedef alan ihtilali bastıran Abdülhamid, yıkılmadığını, Osmanlı’nın kolay yıkılamayacağını dosta düşmana göstermek için Veladet-i Hümayun kutlamaları yapar. Çağırdığı sefir ve konuklara hazırladığı bir de sürprizi vardır. Tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpido başka bir gemiyi batıracaktır.

Ancak, Payitahttan gelen zafer haberleri, Abdülhamid'in hasımlarını bir kez daha harekete geçirir. Bu kez, karşısına gönderecekleri düşman her zamankinden daha acımasız, kurdukları tuzak ise çok daha büyüktür.

Sevilen dizi Cuma akşamları TRT 1'de

Bugüne kadar 89 bölümü yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi, her Cuma saat 20.00’de TRT 1’de...

Kaynak: TRT Haber