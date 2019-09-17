Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, (TRT) bazı basın organlarında yer alan “TRT’ye bin 422 yeni eleman alındı” haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TRT ile ilgili tamamen söylenti ve çarpıtmalardan oluşan 'TRT’ye 1422 yeni eleman alındı' haberleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Bu yönde yapılan haberler tamamen gerçek dışı ve yalandır.



Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na toplu personel alımı yapılması kesinlikle söz konusu değildir.



Firmalar üzerinden taşeron statüsünde çok uzun yıllardır zaten TRT’ye hizmet etmekte olan personelimizin statüsü değiştirilerek Özel Hukuka Tabi Personele dönüştürülmüştür.



Haberlerde sanki yeni işe alınmış gibi verilen personel rakamlarını, halihazırda TRT’de çalışmakta olan bu arkadaşlarımız oluşturmaktadır.



Tekrar belirtmek isteriz ki, İstihdam Fazlası Personel Uygulaması sonrasında iddia edildiği gibi TRT’ye toplu yeni personel alımı kesinlikle yapılmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Kaynak: TRT