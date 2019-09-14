BY Protokol Dergisi bu yıl da eğitim, medya, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini seçti.

Bir çok farklı alanda 73 ödül sahiplerini buldu.

TRT Haber spikerleri Sermin Baysal Ata ve Oya Eren ile TRT 3 Spikeri Handan Musaoğlu Kasa da medya alanında ödüle layık görüldü.

Sermin Baysal Ata, "Bu bir ekip işi. Haberleri en hızlı ve doğru şekilde size iletmek için bütün TRT ailesi olarak çalışıyoruz. Bu ödüle layık gördüğünüz için hem dergi hem Barış Bey'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oya Eren ise ödül törenindeki konuşmasında, "Tabii ki yayıncılık ekip işi. Arkamızda da çok büyük bir ekip var, TRT ailesi var, sizler varsınız. Bu ödülü TRT Haber adına alıyoruz. Organizasyonu düzenleyenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber