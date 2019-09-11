Yeni yayın dönemine girildiği sırada son zamanlardaki en büyük şikayetlerden olan şiddet ve şiddetin özensizce gösterimi konusunda medyadan azami hassasiyet bekleniyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığınca (RTÜK) yapılan açıklamada, haberlerin genelde olumsuzlukları içerdiğine ilişkin bir algıyla hareket edildiği, basın mensuplarına olumlu gelişmelerin de haber niteliği taşıdığı belirtildi.

"Şiddet barındıran görseller süzgeçten geçirilmeli"

Darp, gasp, her türlü silahın kullanıldığı kavgalar, soygun ve cinayet gibi gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alan haberlerin, ana haber bültenlerinin neredeyse tamamını kaplar hale geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar söylendi:

"Şiddet barındıran görsel ve işitsel yayın içerikleri, gençlerimizde özendirici etkiye sahip olabileceği gibi bizleri, çok tehlikeli ve vahim sonuçlar doğurabilecek şiddetin normalleşmesine de götürebilmekte. Gerçek yaşamda şiddet dahil her türlü olayla karşılaşırız ancak burada önemli olan ve üzerinde durulması gereken konu, şiddet içeren görüntülerin ekrana hangi amaçla, ne kadar ve nasıl yansıtıldığı. Çeşitli iletişim kanalları üzerinden ya da sosyal medyadan elde edilen amatör kayıtları veya MOBESE görüntülerini hiçbir süzgeçten geçirmeden yayınlamak hiçbir etik değere sığmaz."

Toplum şikayetlerindeki artış

Açıklamada, kadına karşı şiddet başta olmak üzere sadece cinayet ve kötümser olayları haberleştirmenin ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamanın Türkiye'ye ve millete büyük haksızlık olduğu ifade edildi.

Bu konuda gelen vatandaş şikayetlerinde ciddi oranda artış görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar anlatıldı:

"Televizyonlarda bu kadar yoğun olarak karşımıza çıkan şiddet, malesef toplumun tamamını kuşatmış gibi gösterilmekte ve insanların yaşamındaki güvenlik algılarını değiştirmektedir.

Ölüm, kaza ve şiddet olaylarının ekrana yansıtılma biçimine ilişkin yayıncılarımızın gerekli önlemleri almamasından dolayı haber programları ve bültenleri için yeni bir uygulama başlatıyoruz. Şiddet ve korku içeren yayınların akıllı işaretleri belli. Ne zaman ne şekilde yayınlanacakları düzenlendi. Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret kullanılmayan haberlerde, son zamanlarda şiddet görüntülerinin sıklıkla yer alması ne yazık ki ailece izlenen bültenlerde, şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır."

Özensiz yayınlar takibe alınacak

Açıklamada, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un yayın ilkelerinin sıralandığı 8'inci maddesinde yer alan "Yayınlar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" ilkesi çerçevesinde şiddetle alakalı özensiz yayınların, titizlikle takip edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA