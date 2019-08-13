"Nano hücre içeriğinden patentlidir..."

"Çatlak ve selülitleri eritir..."

"Koldaki sarkmaları yok eder..."

Bu vaatlerle reklamı yapılan ürün ya da uygulamalar ile ilgili tüketicilerden gelen şikayetler Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

Reklam Kurulu Başkanlığı bu tarz reklamlara ceza yağdırdı.

Aralarında profesörlerin de bulunduğu doktorların reklamlarının, sağlık alanında talep yaratıcı nitelikle olduğu tespit edildi. İnternet tanıtımları ve ürün ambalajı üzerinde yer verilen ifadelerin yanıltıcı olduğu belirlendi.

Mevzuata aykırı bu estetik reklamların durdurulmasına karar verildi. Bazı doktorlara 6 bin liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulandı.

Reklam Kurulu'ndan güzellik salonu tanıtımlarına da ceza geldi. Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemlerin güzellik salonunda yapılamayacağı vurgulandı.

Kurul, tüketici şikayetleri üzerine nefes açıcı, öksürük azaltıcı gibi taahhütlerle satılan ve bitkisel ürünlerle ilgili de reklam durdurma ve para cezası kararı aldı.

Kaynak: TRT Haber